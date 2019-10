MotoGp Giappone, decimo trionfo per Marquez. Rossi cade

Il campione del mondo Marc Marquez ha centrato il decimo successo stagionale vincendo il Gran Premio del Giappone classe MotoGp. A Motegi, il pilota spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo e la Ducati di Andrea Dovizioso. Delusione per Valentino Rossi che a quattro giri dal termine è stato costretto al ritiro da una caduta mentre era all'undicesimo posto. Il Dottore è finito sulla ghiaia senza riportare conseguenze ed e' potuto tornare subito ai box.Quarta posizione per la Yamaha di Vinales che ha preceduto la Honda di Crutchlow e la Yamaha non ufficiale di Morbidelli. Nona la Ducati di Petrucci, mentre chiude undicesima l'Aprilia di Espargaro. Solo 17/a la Honda di Lorenzo