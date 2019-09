MotoGp, Márquez in pole nel Gran Premio di Aragón

Condividi

Marc Márquez in pole position al Gran Premio di Aragón di MotoGp. Secondo posto in griglia per Fabio Quartararo e terzo per Maverick Vinales. Valentino Rossi sulla Yamaha solo sesto. Ottavo Franco Morbidelli, decimo Andrea Dovizioso con la Ducati.Ecco la griglia di partenza del Gp in programma domani:1a fila:Marc Márquez (Spa/Honda) in 1:47.009Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) + 327Maverick Vinales (Spa/Yamaha) + 4632a fila:Jack Miller (Aus/Ducati Pramac) + 649Aleix Espargarò (Spa/ Aprilia Gresini) + 724Valentino Rossi (Ita/Yamaha) + 1"0063a fila:Cal Crutchlow (Gbr/Konda LCR) + 1"313Franco Morbidelli (Ita/Yamaha) + 1"363Joan Mir (Spa/Suzuki) + 1"4494a fila:Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) + 1"599Andrea Iannone (Ita/Aprilia) + 2"231Alex Rins (Spa/Suzuki) (subentra a Pol Espargarò, infortunato e dichiarato 'unfit' per la gara).