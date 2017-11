Moto Valentino Rossi cade di nuovo: Yamaha distrutta in test a Valencia, lui illeso Spettacolare incidente oggi sul circuito 'Ricardo Tormo'

Spettacolare incidente per Valentino Rossi oggi sul circuito 'Ricardo Tormo' di Valencia, dove alcuni team stanno svolgendo una serie di test privati. Il 'dottore' è caduto nel corso dell'undicesimo giro delle sue prove: la sua moto è andata a sbattere contro le protezioni ed è uscita semidistrutta dall'impatto.

Nessuna conseguenza fisica per Rossi, che ha fatto quasi subito segno di stare bene. E' finito invece in ospedale per accertamenti lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista, anche lui caduto. Tutti i piloti sono stati ostacolati nel loro lavoro dal forte vento che soffiava su Valencia.