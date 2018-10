Motegi MotoGP Giappone, Dovizioso in pole. Rossi nono

E' di Andrea Dovizioso la pole position del Gp del Giappone, classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro a 1.44.590 precedendo il francese Johann Zarco in 1.44.658 a +0.068 con la Yamaha non ufficiale e l'australiano Jack Miller in 1.44.727 a +0.137.Quarto tempo per Cal Crutchlow mentre è quinto Andrea Iannone con la Suzuki e solo sesto il leader del Mondiale Marco Marquez. Subito dietro la Yamaha di Maverick Vinales, seguito da Alex Rins e da Valentino Rossi, nono a +0.675. Chiude la top ten Alvaro Bautista.