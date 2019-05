Seconda fila composta da Dovizioso con la Ducati, Vinales e Crutchlow Moto Gp: a Jerez Quartararo in pole davanti a Morbidelli e Marquez Le Yamaha Petronas surclassano anche le Yamaha ufficiali che vedono Vinales al quinto posto e Rossi solo tredicesimo, fermatosi alla Q1. Settimo tempo e terza fila per la Ducati di Danilo Petrucci

Qualifiche a sorpresa nel Gp di Spagna a Jerez. Fabio Quartararo conquista la pole position del Gp nella classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina, girando in 1'36"880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1'38"962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'38"970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, quella di Andrea Dovizioso (1'37"018) che si lascia alle spalle lo spagnolo Maverick Vinales (1'37"114), in sella alla Yamaha M1 ufficiale e il britannico della Honda Cal Crutchlow (1'37"175). Settimo Danilo Petrucci sull’altra Ducati. Giornata da dimenticare per Valentino Rossi che sulla Yamaha M1 non riesce a passare alla Q2 e dovrà partire in quinta fila con il tredicesimo tempo.Entusiasti i due piloti del team Pramac. Così Quartararo: "E' incredibile, il mio obiettivo era entrare nelle prime due file. Sono molto contento, il team ha fatto un ottimo lavoro tutto il weekend e devo dir grazie a loro. Credo di poter stare nella MotoGp, lo scorso anno qualcuno diceva che era presto per me ma penso di aver fatto bene". Gli fa eco Morbidelli: "E' fichissimo. Sono molto contento, quando ho visto la gente del team che urlava ho capito perché. Siamo stati veloci tutto il weekend, stasera ceniamo contenti e vediamo come va in gara". A Quartararo anche i complimenti del campione in carica Marc Marquez: ”Complimenti a Quartararo, ha fatto un bellissimo giro e su questa pista non è facile. E' stato bravo a battere il mio record, ma sono contento perché la prima fila è importante. Su questa pista di solito facciamo fatica, vediamo domani perché le Ducati sono forti. Il passo è buono, ma dipende anche se ci sarà il sole o meno. Perché con il sole la pista cambia e sarà un'altra gara".