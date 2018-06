Gara emozionante, Rossi terzo e caduta di Marc Marquez MotoGP, trionfo Ducati al Mugello con Lorenzo e Dovizioso Jorge Lorenzo su Ducati ha vinto il Gran Premio d'Italia della MotoGp, al Mugello. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il compagno di squadra Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, su Yamaha. Quarto posto per Andrea Iannone finito con la Suzuki davanti al compagno di team Alex Rins. Per Lorenzo prima vittoria in Ducati, settima al Mugello.

Condividi

di Marco Rossi Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGp del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la gara, vincendo con ampio margine sul compagno di squadra Andrea Dovizioso. La Ducati festeggia una doppietta nel Gp di casa. Soddisfatto anche Valentino Rossi, terzo con la Yamaha. Il dottore accorcia in classifica su Marquez che ha comunque ancora 23 punti di vantaggio.Buon quarto posto per Iannone con la Suzuki.Scatta davanti a tutti Valentino Rossi, seconda posizione in griglia occupata da Jorge Lorenzo (Ducati), chiude la prima fila Maverick Vinales con l'altra Yamaha. Grande partenza di Lorenzo che sfrutta un’incertezza di Valentino e tenta la fuga. Marquez, partito in seconda fila, inizia subito a rimontare con la consueta irruenza. Dopo due giri già quattro cadute: Pedrosa, Miller, Redding e Nakagami. Nelle fasi iniziali Iannone riesce a tenersi aggrappato al gruppetto di testa dimostrando di essere a proprio agio con la Suzuki . Lorenzo non riesce a prendere il largo nonostante la scelta azzardata fatta per le gomme. Al quinto giro Marquez va largo alla curva 10 e finisce nella ghiaia, riprende la corsa, ma lascia un bel po’ di pneumatico sull’asfalto… Risale con prepotenza Dovizioso che sorpassa prima Iannone e poi Rossi che sembra in flessione. Al 12° giro lotta scatenata tra Iannone, Rossi e Petrucci che ha la meglio per il terzo posto momentaneo, poi Rossi attacca Iannone, alle prese con grosse difficoltà alle gomme, e con una staccata pulita si prende la quarta posizione. Anche il “dottore” non è al meglio e viene sorpassato da Rins (Suzuki). Al giro 18 Rossi stacca sul cordolo per prendersi la terza posizione, seguito da Iannone, mentre Petrucci perde due posizioni . Molto agguerrito il duello tra Rossi e Iannone che ravviva il finale di gara. Lorenzo come ai vecchi tempi fa gara in solitaria. All’inseguimento di Valentino oltre a Iannone si mette anche l’altra Suzuki di Rins. Brivido finale: problemi per Dovizioso che ha un improvviso calo che mette a rischio la sua seconda posizione, ma stringe i denti e taglia il traguardo dietro a Lorenzo. Valentino è sul podio. Marquez chiude mestamente al 16° posto mentre Petrucci dopo un’ottima prima parte di gara è settimo. Negli ultimi 7 anni, solo Marquez nel 2014 è stato capace di vincere partendo dalla pole position. Prima vittoria in Ducati per Jorge Lorenzo, al successo numero 45 in MotoGP, 66esimo in carriera nel Motomondiale. Lorenzo non vinceva un Gp dal novembre 2016 a Valencia.