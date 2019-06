Primo successo in MotoGP per il pilota della Ducati MotoGp, Italia: Petrucci vince davanti a Marquez e Dovizioso Danilo Petrucci ha vinto il Gp d'Italia nella classe MotoGp, sul circuito del Mugello. Il pilota della Ducati ha preceduto l'Honda di Marc Marquez e l'altra Ducati del compagno di squadra, Andrea Dovizioso. Valentino Rossi, partito in 18ma posizione, si è ritirato dopo una caduta al 9/o giro.

Il Gp d’Italia sancisce la prima vittoria di Danilo Petrucci in MotoGp. Al Mugello sale sul gradino più alto davanti a Marquez (Honda) e all’altra Ducati di Dovizioso. Quarto Rins (Suzuki).Marc Marquez scatta dalla pole position, lo spagnolo è reduce da due vittorie consecutive e punta al tris su un tracciato dove si è imposto solo una volta. Il Campione del Mondo ha brillato per tutto il weekend. Parte bene Marquez, Crutchlow scatta ed è secondo davanti a Dovizioso e Petrucci. Rossi nelle retrovie. Quartaro disastroso: da secondo in griglia scende in nona posizione. Dovizioso punta Marquez che sembra avere margine, Rins infila Miller ed è quarto dietro a Petrucci. Al sesto giro Dovizioso e Petrucci approfittano di un’incertezza di Marquez e lo passano in fondo al rettilineo. Sorpassano anche Rins e Miller. All nono giro si conlude con una caduta il pessimo week end di Rossi. Marquez recupera la seconda posizione al giro 14 infilandosi tra Petrucci e Dovizioso. La lotta tra i battistrada è a quattro, visto che anche Rins con la Suzuki non intende mollare. Al 16° giro va giù Miller. A sei giri dalla fine Vinales tenta di risalire, ma la Yamaha non sembra competitiva.Marquez passa d nuovo su Dovizioso in fondo al rettilineo e sale in seconda posizione alle spalle di Petrucci che ha tre decimi di margine. Rins quarto davanti a Miller e Crutchlow. Negli ultimi cinque giri Dovizioso rimane incollato a Marquez, Petrucci ha sempre tre decimi preziosi. Al penultimo giro Dovizioso e Marquez si toccano in fondo al rettilineo. Petrucci passa ed è primo davanti a Marquez e Dovizioso. Ultimo giro al cardiopalmo: Marquez in staccata si porta in prima posizione ma va leggermente largo, Petrucci si riprende la prima posizione. L'italiano resiste all'attacco di Marquez e si porta a casa il successo al Mugello. Terzo Dovizioso, quarto Rins. Il Mugello si conferma ostico per il campione del mondo spagnolo che comunque resta leader in classifica generale. Ottima prova di Michele Pirro, settimo dietro a Nakagami e a Vinales. Oltre a Rossi fuori anche Bagnaia e Morbidelli.