MotoGP, Valentino Rossi dimesso dall'ospedale: "In pista il prima possibile"

Valentino Rossi è stato dimesso questa mattina attorno alle 10 dagli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona dove era stato operato nella giornata di ieri in seguito alla frattura alla tibia e al perone riportata in un allenamento di enduro.Lo comunica in una nota la Yamaha. "Ho trascorso una buona notte, ho riposato, e questa mattina mi sentivo bene - ha raccontato il pilota di Tavullia -. I medici mi hanno visitato e mi hanno dato l'ok per tornare a casa, dove potrò riposare ancora meglio. Inizierò la riabilitazione il prima possibile e vedremo come il mio corpo reagirà prima di prendere qualsiasi decisione". Rossi ha poi voluto ringraziare "tutto il personale dello Ospedale Riuniti di Ancona ma anche il pronto soccorso di Urbino e il 118, così come tutti gli amici che sono venuti a trovarmi. Come ho detto ieri, farò tutto il possibile per tornare al più presto", ha concluso.Questo nonostante lo stop obbligato di 30-40 giorni, tanti quanti - ha ribadito questa mattina il medico che l'ha operato, Raffaele Pascarella, direttore dell'Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia - sono necessari per la ripresa.Potrà tornare a correre cos presto? Hanno chiesto i giornalisti al medico: "Non ho la sfera di cristallo - ha risposto Pascarella - Dipende da lui, se se la sente. Ma quando si va in moto non basta schiacciare l'acceleratore, le gambeservono".