Moto: Gp Aragon, trionfa Marquez su Dovizioso, Iannone terzo, Rossi ottavo

Sesta vittoria stagionale per Marc Marquez che ha trionfato nel Gran Premio di Aragon classe MotoGp. Sul circuito di Alcaniz, il pilota spagnolo della Honda ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Jorge Lorenzo, partito dalla pole, è finito a terra al primo giro. Solo ottava la Yamaha di Valentino Rossi.Subito brividi: in curva Lorenzo pinza troppo e si ribalta venendo colpito dalla moto sulla schiena. Dovizioso è davanti, inseguito da Marquez, Iannone e Rins. Zoppicante Lorenzo viene portato via in barella. Molto bene Rins che segue da vicino in terza piazza Marquez mentre Dovizioso è sempre davanti. Iannone si attesta in quarta posizione seguito da Pedrosa. Dovizioso sembra guidare con margine, gestendo Marquez, mentre Rins inizia a patire il ritmo dei primi due con Iannone che si avvicina al compagno di squadra della Suzuki. Alla gara vene a mancare anche Crutchlow che scivola al quarto giro. Prova ad andar via Dovizioso su Marquez e va a 4 decimi di vantaggio sullo spagnolo. Tra il giro 13 e quello 15 esaltante duello tra i battistrada: Marquez passa Dovizioso. Davanti lo spagnolo con un grande sorpasso all'interno, ma il forlivese non ci sta e si riprende il primato ingaggiando un duello entusiasmante. Tra il penultimo e l'ultimo giro Marquez riprende il comando, rintuzza gli attacchi e vince sulla pista di casa andando a 246 punti in classifica. Soddisfazione per il terzo posto di Iannone che commenta: "Abbiamo iniziato con una soft dietro, è stato abbastanza difficile ma non ho spinto al massimo fin dall'inizio. Ho pensato di fare questa strategia che si è rivelata corretta, alla fine avevo qualcosa in più da dare. Ho seguito Dovi e Marquez e alla fine siamo riusciti a ottenere questo terzo posto che per me è bellissimo. Grazie alla Suzuki e ai meccanici che hanno lavorato insieme a me".