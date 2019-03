Termas de Rio Hondo MotoGp, Argentina: Marquez in pole davanti a Vinales e Dovizioso

Condividi

Marc Marquez su Honda conquista la pole position del Gran Premio di Argentina di MotoGp. Nella seconda prova del Mondiale, sul circuito di Termas de Rio Hondo, il campione del mondo in carica regola tutti con 1:38.304. Secondo posto in griglia per la Yamaha di Maverick Vinales (+0.154), terzo Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale(+0.164).Quarto tempo per Valentino Rossi con l'altra M1, mentre Franco Morbidelli è sesto. Decimo Danilo Petrucci con l'altra Desmosedici davanti a Jorge Lorenzo.