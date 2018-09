Pole Lorenzo per un soffio davanti a Dovizioso MotoGp: Ducati scatenate sul circuito di Aragon Exploit del pilota spagnolo per soli 14 millesimi davanti al compagno di scuderia. Vicinissimo, ma terzo tempo, anche il leader mondiale Marquez. Sabato nero per Rossi: solo 8° nella Q1, fallisce l'ingresso in Q2, parte 18°

Sul circuito di Aragon, in Spagna, Ducati scatenate nelle qualifiche della MotoGp. Lo spagnolo Jorge Lorenzo strappa la pole con il tempo di 1’46”881, facendo meglio per soli 14 millesimi del compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Con loro in prima fila parte il leader mondiale, lo spagnolo Marc Marquez, staccato anche di lui di pochissimi, 79 millesimi. Buona performance di Andrea Iannone con la Suzuki, quinto tempo dietro al britannico Crutchlow e davanti all’altro spagnolo Pedrosa. Danilo Petrucci, con la Ducati non ufficiale, non va oltre il settimo crono.Sabato nero per Valentino Rossi: costretto a passare dalla Q1 per accedere alla battaglia per la pole, non centra l’obiettivo, rimanendo fuori con l’8° tempo. L’unica Yamaha a passare in Q2 è quella dello spagnolo Vinales, migliore della Q1. Il ‘Dottore’ parte dunque 18°, in sesta fila, sua peggiore prestazione di sempre in qualifica (eguaglia Assen 2006, ma lì aveva un polso fratturato).Lo spagnolo della Ktm Pol Espargaro salta le qualifiche: nelle libere del mattino cade e si frattura una clavicola.