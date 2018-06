Gran Premio d'Italia MotoGp, Mugello: Rossi show, partirà in pole Miglior tempo del Dottore, che fema il cronometro a 1'46"208. Accanto a lui Lorenzo e Vinales. Sesto tempo per Marquez

Valentino Rossi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia, sesto round del Mondiale MotoGp in programma domani sul circuito del Mugello. Il Dottore, in sella alla sua Yamaha, ferma il cronometro a 1'46"208.Per Rossi anche record della pista e 65esima pole in carriera, la prima da Motegi 2016, anno in cui centrò anche l'ultima pole nel circuito di casa.Il centauro di Tavullia partirà così domani in prima fila affiancato dalla Ducati di Jorge Lorenzo, beffato per appena 35 millesimi, e dal compagno di squadra Maverick Vinales, più lento di 96 millesimi e passato dal Q1.Seconda fila per Andrea Iannone su Suzuki e Danilo Petrucci con la Ducati del team Alma Pramac, Marc Marquez sesto a quasi due decimi e mezzo da Rossi, mentre Andrea Dovizioso non riesce a far meglio del settimo tempo con l'altra Desmosedici ufficiale. Male Dani Pedrosa: costretto a passare dal Q1, lo spagnolo della Repsol Honda è solo decimo e domani partirà addirittura dall'ottava fila.