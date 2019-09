MotoGp, San Marino. Pole a Vinales. Poi Espargaro

Yamaha super nelle qualifiche di Misano, con 3 moto nelle prime 4 posizioni. Pole position per lo spagnolo Maverick Vinales con la moto ufficiale davanti al sorprendente Pol Espargaro (KTM).Terzo tempo per Fabio Quartararo, quarto con Franco Morbidelli (entrambi Petronas Yamaha SRT). Poi Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi apre la terza fila.Questa la griglia di partenza del GP di San Marino di MotoGP, in programma domani sul circuito di Misano Adriatico su 27 giri per un totale di 114,102 chilometri:1a fila1. Maverick Viñales (Spa) Yamaha 1'32"265 alla media di 164,8 Km/h2. Pol Espargaro (Spa) Ktm 1'32"5603. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'32"5712a fila4. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1'32"7105. Marc Marquez (Spa) Honda 1'32"7426. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1'33"0383a fila7. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1'33"0798. Alex Rins (Spa) Suzuki 1'33"2659. Joan Mir (Spa) Suzuki 1'33"4314a fila10. Takaaki Nakagami (Giap) Honda 1'33"44911. Johann Zarco (Fra) Ktm 1'33"12312. Michele Pirro (Ita) Ducati 1'33"461