MotoGp: a Silverstone vince Dovizioso, Rossi è terzo Trionfo del team italiano, davanti alle Yamaha di Vinales e Valentino

Dovizioso a Silverstone

Condividi

La Ducati di Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Silverstone in Inghilterra classe MotoGp.Seconda la Yamaha di Maverick Vinales davanti all'altra Yamaha del compagno di squadra Valentino Rossi.Un colpo di scena a sette giri dal termine. Il leader della MotoGp Marc Marquez rompe il motore della sua Honda ed è costretto ad abbandonare la gara mentre era in lotta per la seconda posizione con la Ducati di Dovizioso.Quarto posto per l'inglese Cal Crutchlow su Honda clienti, buono anche il quinto posto di Jorge Lorenzo sulla seconda Ducati. Segue al sesto posto il francese Johann Zarco su Yamaha clienti, solo settimo Dani Pedrosa sull'altra Honda ufficiale e mai competitivo. Chiudono la top ten Scott Redding su Ducati, Alex Rins su Suzuki e Alvaro Bautista su Ducati. Fuori gara nel finale Andrea Iannone su Suzuki e Danilo Petrucci su Ducati.E' la sesta vittoria in MotoGP per Dovizioso, la quindicesima nel Motomondiale. Il pilota della Ducati si porta al comando della classifica del Mondiale con 178 punti, a +9 su Marquez, +13 su Vinales e +26 su Rossi.