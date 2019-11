MotoGp in Malesia. Capolavoro Vinales per battere Marquez, Anche Dovizioso sul podio, quarto Rossi

Condividi

Serviva la gara perfetta per battere il 'cannibale' Marc Marquez, trionfatore negli ultimi cinque Gp,e Maverick Vinales c'è riuscito a Sepang, penultimo appuntamento del motomondiale corso oggi sul circuito della Malesia.Dall'inizio alla fine nessuno è riuscito a restare dietro al pilota spagnolo della Yamaha che, secondo al via dietro al 'poleman' Quartararo (alla fine 7mo), è andato via via scavando il giusto distacco che gli ha permesso di controllare la gara senza pressione fino al traguardo, conclusa con tre secondi di vantaggio sul campione del mondo Marquez, protagonista di una eccellente partenza: partito 11mo, dopo un giro aveva già guadagnato 8 posizioni.Sul terzo gradino del podio un ritrovato Andrea Dovizioso che ha resistito agli attacchi di Valentino Rossi, interprete di una buona gara con una moto che stavolta ha 'tenuto' fino alla fine. Franco Morbidelli, scattato in prima fila col terzo tempo delle qualifiche, ha chiuso al 6/o posto, mentre Danilo Petrucci deve accontentarsi del 9/o posto.