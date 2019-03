MotoGp: in Qatar la prima pole è di Vinales, 2° Dovizioso Solo terzo Márquez, disastro Rossi che partirà 14°

E' di Maverick Vinales su Yamaha la prima pole position stagionale della MotoGp, in Qatar.Lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo Andrea Dovizioso con la Ducati (+198 millesimi) e il campione del mondo Marc Márquez (+199) in sella alla Honda.In terza fila, col settino tempo, partirà Danilo Petrucci, con la seconda Ducato ufficiale. Solo sesta fila e 14° tempo per Valentino Rossi, che non è riuscito a qualificarsi per la Q2.