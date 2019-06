Precede Macerick Vinales e Alex Rins, indietro le Ducati MotoGP Olanda, ad Assen Pole per il francese Quartararo Fabio Quartararo fa segnare la pole position del Gran Premio d'Olanda, ottava tappa del Mondiale di MotoGP in programma sul circuito di Assen. Il pilota della Yamaha domina le qualifiche con il tempo di 1'32"017 finendo davanti a Maverick Vinales per 140 millesimi. Ottimo terzo posto per Alex Rins, staccato di 441 millesimi e davanti a Marc Marquez

La pole del Gp d’Olanda ad Assen va al francese Fabio Quartararo . Con il tempo di 1’32”017, il giovane pilota della Yamaha Team Petronas ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales, su Yamaha ufficiale, di 0”140. Ottimo terzo posto per Alex Rins su Suzuki, staccato di 441 millesimi e davanti a Marc Marquez, leader iridato della Honda, che paga 713 millesimi. Buone prestazioni anche per l’altra Suzuki di Joan Mir a 1”068 e per Cal Crutchlow , sesto con la Honda Lcr a 1”211. Il primo degli italiani è Danilo Petrucci (Ducati) settimo a oltre un secondo, mentre è solamente undicesimo Andrea Dovizioso con l’altra rossa di Borgo Panigale.

La prima sorpresa era arrivata da Valentino Rossi che non accede alla Q2. Gli era stato cancellato il quinto tempo delle libere 3 per avere superato i limiti della pista, non ha passato il taglio della Q1 e il suo quarto tempo della prima tranche delle qualifiche equivale alla 14esima posizione in griglia.

Quartararo si rivela un vero ‘animale da pole’ e non nasconde il proprio entusiasmo: "E' incredibile la sensazione di velocità su questo circuito, c'era molto vento. Ho cercato di fare una buona strategia e abbiamo fatto la pole in questo circuito mitico".

Assente Jorge Lorenzo che nelle libere del venerdì si era reso protagonista di una caduta che gli è costata la frattura della sesta vertebra. "Sono contento, è la mia prima volta in prima fila in tre anni in MotoGp. “Abbiamo un bel passo, siamo forti anche noi qui e mi aspetto una bella gara molto lunga". Così Alex Rins.