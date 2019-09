Il campione del mondo trionfa al termine di una fuga solitaria Motomondiale nel Gp di Aragon dominio di Marquez, Dovizioso secondo Marc Marquez vince in solitaria il Gp di Aragon ed è sempre più in fuga nella classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Alcaniz centrando così l'ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale e la numero 78 in carriera. In classifica Marquez sale a quota 300 punti, a +98 su Dovizioso.

Condividi

di Marco rossi Sul circuito di casa Marc Marquez si aggiudica il Gp di Aragon, 14.ma prova del Mondiale. Il pilota della Honda ha preceduto di oltre 4" la Ducati di Andrea Dovizioso. Terzo l'australiano Jack Miller, sull'altra Ducati. Quarto Maverick Vinales, su Yamaha. Ottavo Valentino Rossi su Yamaha, undicesimo Iannone con l'Aprilia, dodicesimo Petrucci, sull'altra Ducati. Si tratta dell'ottava vittoria stagionale per il campione del mondo iberico.MotoGP anticipata alle 13.00 per la concomitanza con il Mondiale di Formula 1: pole del leader mondiale Marquez davanti a Quartararo e Vinales, primo degli italiani Valentino Rossi in sesta posizione. Marquez sceglie gomme soft e parte a razzo. Buona partenza per Rossi mentre Miller si mette sulla scia di Quartararo salendo in terza posizione. Gradualmente Rossi perde terreno e scivola al settimo posto. Subito fuori Morbidelli dopo un contatto con Rins che viene penalizzato con un long lap penalty. Ottima gara di Dovizioso: partito dalla decima posizione è al quinto posto a 18 giri dal termine. Miller sale al secondo posto,gradualmente tutti si compattano alle sue spalle. Al nono giro lungo di Miller, Vinales si infila e va al secondo posto. Al 15° giro sorpasso di Dovizioso su Miller. Il pilota forlivese va alla rincorsa di Vinales. Marquez in fuga totale guadagna ad ogni giro nonostante l'usura delle gomme. La corsa si fa viva nel duello tra Vinales e Dovizioso che cerca di accorciare. Seguono Miller e Quartararo. Dovizioso arriva a poco meno di un secondo da Vinales, mentre perde ritmo Rossi, relegato all’ottavo posto. A due giri dalla fine si fa eccitante il duello tra Dovi e Vinales e l'italiano passa. Vinales subisce un completo contropiede Ducati con Miller che lo beffa. Marc Marquez vince in solitaria ed è sempre più in fuga nella classifica iridata. Lo spagnolo della Honda ufficiale sale a quota 300 punti, a +98 su Dovizioso. Buona prova di Iannone con l’Aprilia. Gara assolutamente incolore per Valentino, mai stato in lotta. Dodicesimo Danilo Petrucci con la seconda Ducati ufficiale. Se per Marquez ormai il titolo è una formalità per Dovi resta la soddisfazione di una buona gara:"Sono felice di questo podio, ero molto determinato e pronto a spingere. Non sono riuscito a partire bene ma poi sono andato via veloce senza distruggere le gomme. Avevamo molto bisogno di questo risultato, anche perché partivano dalla decima piazza. Siamo stati forti e ne sono contento".