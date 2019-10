Per il pilota francese anche il record della pista Motomondiale: Gp Thailandia, Quartararo in pole davanti a Vinales e Marquez E' di Fabio Quartararo la pole del Gran premio di Thailandia di Motogp in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Petronas dopo aver fatto faville nelle prove libere ha confermato la sua eccellente condizione. In prima fila con lui partiranno Maverick Vinales e il campione del mondo Marc Marquez. Due italiani in seconda fila: Franco Morbidelli e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso ha fatto il sesto tempo e partirà dalla terza fila, come ValentinoRossi che non è andato oltre il nono tempo.

Fabio Quartararo torna in pole (la quarta nella sua straordinaria stagione da rookie.) Al Gran Premio di Thailandia il giovane pilota francese del team Yamaha Petronas firma il nuovo record del tracciato di Buriram in 1'29"719 migliorando il tempo stampato da Marc Marquez nella prima edizione andata in scena nel 2018. Una qualifica vissuta al limite da Quartararo, bravo a tirare fin dall'inizio con l'unica sbavatura commessa nell'ultimo run con tanto di caduta. "Non ho ancora fatto 50 qualifiche ma posso dire che questa è una tra le più speciali per me - ha commentato il francese -. Anche se alla fine ho spinto un po' troppo oltre il limite e sono caduto". E proprio nell'ultimo tentativo è Maverick Vinales a balzare in seconda posizione con un giro perfetto per 3/4 del tracciato. E' il primo settore a beffare lo spagnolo della Yamaha che recrimina un banale errore in curva 1 che ha pesato sul ritardo di 106 millesimi da Quartararo: "Ho fatto un errore alla prima curva e il decimo che ho perso non mi ha permesso di andare in pole - ha spiegato Vinales - Ma in gara dovrò andare al massimo e spingere fin dall'inizio perché ho un bel passo e un ottimo feeling".Chi ha più da recriminare con se stesso è Marc Marquez, terzo in griglia con una caduta nel finale di sessione che non gli ha permesso di partecipare alla battaglia per il primato: “Dopo la caduta di ieri fisicamente sto bene e in gara non avro' scuse". Lo spagnolo partirà comunque con quattro posizioni di vantaggio su Andrea Dovizioso (Ducati) teorico ultimo sfidante del fuoroclasse spagnolo che ormai ‘vede’ il titolo: con due punti guadagnati sul ducatista in gara, Marquez potrebbe festeggiare anticipatamente la vittoria del Mondiale 2019. Franco Morbidelli è il migliore degli italiani con il quarto tempo a 712 millesimi da Quartararo, davanti a un sorprendente Danilo Petrucci. Gara in rimonta, invece, per Valentino Rossi che chiude nono con oltre un secondo di ritardo in una qualifica complicatasi dopo l'immediata caduta nel primo run.