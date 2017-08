Motovedetta tunisina tenta sequestro peschereccio italiano "Aliseo" ​I tunisini avrebbero sparato colpi d'arma da fuoco verso il natante italiano che secondo l'armatore era in acque internazionali

Il peschereccio ''Aliseo'', del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, ieri sera, intorno alle 21, è stato aggredito in un tentativo di sequestro da parte dell'equipaggio di una motovedetta tunisina mentre si trovava in acque internazionali, a circa 30-35 miglia Nord-Est da Zarzis, non distante dal confine con la Libia. Lo dice l'armatore Manuel Giacalone.I tunisini avrebbero sparato colpi d'arma da fuoco verso il natante italiano che secondo l'armatore era in acque internazionali."Il nostro peschereccio, che a bordo ha 11 uomini di nazionalità mista - dice Giacalone - come dimostrano i tracciati del blue box si trovava in acque internazionali quando stato preso d'assalto dalla motovedetta tunisina dalla quale sono stati sparati colpi di arma da fuoco. L'abbordaggio si è protratto per circa un'ora e per fortuna non ci sono stati feriti".Dopo l'allarme lanciato dal peschereccio è arrivato nella zona di mare un elicottero della Marina militare italiana che haconsentito di sventare il tentativo di sequestro. Il capitano dell'Aliseo, Domenico Ingargiola, ha spiegato ai militari della Marina italiana, giunti con una motovedetta, cosa sarebbe avvenuto.Il 2 agosto scorso, sempre a circa 30-35 miglia Nord-Est da Zarzis, una motovedetta militare tunisina aveva preso di mira un altro peschereccio mazarese, l'"Anna Madre", che ieri sera ha rivissuto le fasi del tentativo di sequestro perché si trovava nelle vicinanze dell'Aliseo. Il 3 agosto scorso era stato l'equipaggio dell'Aliseo a dare l'allarme per il tentativo di abbordaggio dell'Anna Madre. Al comando generale delle capitanerie di porto la Marina militare tunisina avrebbe confermato il tentativo di sequestro del peschereccio. "Fare il nostro mestiere - conclude Giacalone - è diventatooltre che troppo oneroso anche troppo rischioso. La nostra marineria subisce attacchi in acque internazionali da oltretrent'anni. I danni economici sono enormi così come quelli psicologici e sociali, tanto che sto seriamente valutando, dopo quattro generazioni, di fare altro".L' Aliseo, il motopesca che ha subito il tentativo di sequestro da parte di una motovedetta tunisina, al confine tra le acque libiche e quelle tunisine, è un'imbarcazione di 35 metri con una stazza di 225 tonnellate, ristrutturata quattro anni fa con un investimento di 700 mila euro circa. Proprietaria del motopesca è la società mazarese "Mare giovane snc"".Quando fu varato nel 1982 l'Aliseo rappresentava il mezzo più all'avanguardia della marineria mazarese. Alla cerimonia del varo della imbarcazione appena ristrutturata, nel luglio 2013, intervenne il governatore Rosario Crocetta. Il 2 agosto scorso l'equipaggio dell'Aliseo lanciò l'allarme per il tentativo di abbordaggio da parte di una motovedetta tunisina delpeschereccio mazarese Anna Madre che si trovava a poca distanza. L'Aliseo nel '99 speronò a 50 miglia a Sud di Lampedusa un altro peschereccio mazarese ''Alessandro Asaro'' con 11 uomini d'equipaggio, che affondò in 20 minuti. L'equipaggio venne tratto in salvo dall'Aliseo. Non ci furono feriti.