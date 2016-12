Mps, ok Ue a utilizzo scudo liquidità e prolungamento

La Commissione europea ha autorizzato il prolungamento dello schema di sostegno di liquidità per le banche italiane, e in particolare per il Monte dei Paschi di Siena, fino al 30 giugno 2017.Lo ha annunciato una portavoce della Commissaria Margrethe Vestager, responsabile per la Concorrenza e gli aiuti di Stato.Questo tipo di misure, precisa la portavoce, è una cosa "separata rispetto a ogni intervento pubblico volto ad assicurare che le banche abbiano capitale sufficiente". In particolare, "nel caso del Mps, l'Italia ha annunciato che chiederà l'autorizzazione per una ricapitalizzazione precauzionale della banca. La Commissione lavorerà ora con le autorità italiane e le autorità di sorveglianza bancaria per valutare la compatibilità dell'intervento pianificato dalle autoritàitaliane con le regole Ue".