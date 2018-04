Vicenza Muore a 80 anni l’industriale del tessile Pietro Marzotto L’imprenditore aveva guidato per 16 anni l’azienda fondata da suo padre, era stato vicepresidente di Confindustria ma aveva fatto anche l’operaio

Condividi

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, lo scorso 17 dicembre, erano stati gli industriali vicentini, riuniti in assemblea, a chiamare al telefono Pietro Marzotto per fargli gli auguri, accompagnati da un forte applauso. E solo pochi mesi fa era avvenuta la consegna della cittadinanza onoraria di Valdagno. Oggi la notizia della sua scomparsa: Marzotto, 80 anni, è morto all'ospedale di Portogruaro, stroncato da complicanze cardiache e polmonari. Figlio minore di Gaetano - il fondatore dell'azienda tessile di Valdagno - era stato proprio lui a condurre l'industria vicentina per 16 anni dal 1982 al 1998.Quattordici anni fa aveva venduto il pacchetto azionario, aveva ceduto anche villa Valle in centro a Valdagno e aveva deciso di stabilirsi in una dimora fra Caorle e Portogruaro. A lui si deve l'intuizione di diversificare le attività del gruppo di famiglia, dal tessile alla confezione. Marzotto si era laureato in giurisprudenza a Milano, svolgendo nello stesso tempo un periodo di apprendistato come semplice operaio negli stabilimenti di Mortara e Valdagno. Nel 1971 era diventato direttore delle attività tessili della famiglia; l'anno dopo amministratore delegato, nel 1980 vicepresidente esecutivo. Nel 1991, la Marzotto aveva acquisito la tedesca Hugo Boss, alla quale è stato poi dato un ulteriore rilancio nel 2002 quando il gruppo ha rilevato dalla Hdp dei Romiti la maison Valentino, risanandola e quotandola in Borsa separatamente nel 2005.Marzotto è stato presidente di Confindustria Vicenza dal 1983 al 1987 e vicepresidente nazionale dell'associazione degli industriali. Guidò gli imprenditori in un periodo di rapporti sindacali e sociali particolarmente tesi, puntando sul rinnovamento. "Un grande pezzo della storia industriale della nostra provincia - ha detto Luciano Vescovi, presidente Confindustria Vicenza - un imprenditore che seppe contare in Italia e nei mercati internazionali". Per il governatore del Veneto Luca Zaia "se ne va un veneto autentico, che ha amato questa terra e che qui ha voluto vivere fino alla fine".