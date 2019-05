Precipitato dal quarto piano Muore a Roma AD di Piemonte Film Commission Paolo Tenna. Procura indaga per istigazione al suicidio Tenna è precipitato dal quarto piano di un albergo del centro di Roma, dove alloggiava. E' accaduto alle 6,30 di stamane e dopo la segnalazione di alcuni passanti che transitavano in piazza S. Bernardo. L'ipotesi più probabile al vaglio degli investigatori resta il suicidio, ma non si esclude che si possa essere trattato di cause accidentali

La procura di Roma indaga sulla morte di Paolo Tenna, il manager della Piemonte Film commission, precipitato dal quarto piano di un albergo del centro della Capitale, dove alloggiava.Istigazione al suicidio il reato ipotizzato, a carico di ignoti, dagli inquirenti che hanno disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. L'ipotesi più probabile al vaglio degli investigatori resta il suicidio, ma non si esclude che si possa essere trattato di cause accidentali.Tenna è precipitato dal quarto piano di un albergo del centro di Roma, dove alloggiava. E' accaduto alle 6,30 di stamane e dopo la segnalazione di alcuni passanti che transitavano in piazza S. Bernardo.Tenna era anche membro del CDA di Istituto Luce Cinecittà. "Paolo Tenna, 47, anni, manager del cinema torinese, amministratore delegato di FIP, è stato trovato morto a Roma in Piazza San Bernardo forse per la caduta da un balcone del suo hotel, le cause sono in via di accertamento", si legge sul sito web di Cinecittà.Nato nel 1972, imprenditore nel campo del product placement cinematografico, a 24 anni Paolo Tenna fondò la sua prima società di advertising. Nello stesso anni vinse, con testimonial Ricky Tognazzi, il premio di Pubblicità Progresso nella categoria miglior spot nel campo del sociale. L'anno successivo dà vita alla Top Time, ancora con Ricky Tognazzi e Simona Izzo, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato. Nell’agosto 2010 viene nominato AD di Fip (Film Investimenti Piemonte sr.), ricoprendo il ruolo per diversi anni. Nel 2013 entra nel CDA di Film Commission Torino Piemonte e ne diventa amministratore delegato.