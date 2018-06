Musei, via libera del Consiglio di Stato ai direttori stranieri

Dopo anni di ricorsi e sentenze si chiude definitivamente la vicenda dei direttori stranieri nei musei con il via libera di oggi del Consiglio di Stato. Grazie a tutti i direttori italiani e stranieri che ora potranno continuare il loro lavoro straordinario. pic.twitter.com/opYZT1X297 — Dario Franceschini (@dariofrance) 25 giugno 2018

Il Consiglio di Stato dice sì ai direttori stranieri nei musei. L'Adunanza plenaria ha accolto infatti il ricorso in appello del Mibact e "per l'effetto", in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto integralmente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma. Maiorca Strozzi aveva fatto ricorso contro la nomina di Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale e di Martina Bagnoli a Direttore della Galleria Estense di Modena. Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso."Dopo anni di ricorsi e sentenze si chiude definitivamente la vicenda dei direttori stranieri nei musei con il via libera di oggi del Consiglio di Stato. Grazie a tutti i direttori italiani e stranieri che ora potranno continuare il loro lavoro straordinario".Lo scrive su Twitter Dario Franceschini, ex ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.