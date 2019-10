117mila posti di lavoro, 53 milioni di visitatori e 278 milioni di ricavi Musei statali, nel 2018 hanno prodotto l'1,6% del Pil Il ministro Franceschini spiega: "Investire in cultura fa bene all'economia"

Condividi

27 miliardi di €, pari all’1,6% del PIL. È il contributo economico dei Musei statali che emerge dallo studio realizzato da @_MiBAC e @BCGinItaly. Per confronto l’agricoltura fa il 2.1 del Pil. E c’è ancora un enorme potenziale di crescita. https://t.co/cZFWy7YE0v. #museitaliani pic.twitter.com/QI4nYZPmBk — Dario Franceschini (@dariofrance) October 7, 2019

In Italia ci sono 358 musei statali (il 10% del totale) che nel 2018 hanno prodotto 27 miliardi di euro, pari all'1.6% del Pil - prodotto interno lordo - nazionale, e 117mila posti di lavoro per un totale di 278 milioni di ricavi e 53 milioni di visitatori. I turisti culturali, cioè coloro che si sono spostati appositamente per visitare uno dei musei statali, sono stati 24 milioni.I dati della ricerca di Boston Consulting Group (Bcg) per il Mibact, ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stati illustrati nella sede del Mibact. I 358 musei statali si dividono in 32 autonomi e 326 afferenti ai poli museali regionali. Lo studio ha avuto un approccio integrato che ha preso in considerazione quattro ambiti: economico, sociale, culturale e ambientale.Il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, spiega: "Investire in cultura e nel nostro patrimonio museale fa bene alle menti e alle anime, ma fa anche molto bene all'economia del Paese. C'è ancora un grande lavoro da fare e servono risorse".Giuseppe Falco, Amministratore delegato di Bcg in Italia, Grecia, Turchia e Israele, dice che "il ruolo della cultura e dell’arte è fondamentale e strategico per il Paese. Lo è da un punto di vista sociale, culturale ed economico, per il contributo diretto e indiretto allo sviluppo che può garantire. investire in cultura si rivela una scelta chiave per stimolare la crescita della nostra economia".Domenica 6 ottobre "è stata una giornata molto bella per i musei, una grande festa di popolo con un afflusso molto mescolato di turisti e cittadini" spiega il ministro Franceschini, in riferimento anche al successo dei cosiddetti 'musei minori' nel primo weekend del mese dove l'ingresso a tutte le esposizioni in Italia è gratuito.