Musica, Taylor Swift pubblicherà il suo nuovo album a novembre

Condividi

La pop star americana Taylor Swift ha pubblicherà il 10 novembre il suo nuovo album 'Reputation' e domani uscirà il suo primo singolo, ancora senza titolo. La cantante 27enne ha pubblicato diversi messaggi sul suo account Instagram dopo nei giorni scorsi aveva cancellato tutti post precedenti sui social network, una mossa che ha fatto sperare i suoi fan nell'uscita di un nuovo lavoro.Da tre giorni Taylor Swift pubblica quotidianamente Instagram brevi video in cui apparve un serpente, senza ulteriori dettagli. Dopo tanto mistero, la cantante ha condiviso quella che sembra essere la copertina di 'Reputation': un'immagine in bianco e nero in cui Swift appare di fronte alla telecamera su uno sfondo di ritagli di giornale con il suo nome.'Reputation' sarà il primo album della Swift dopo il successo di '1989', pubblicato nel 2014 con il quale ha vinto il Grammy per il miglior album dell'anno. In '1989' c'erano hit come 'Blank Space', 'Shake It Off', 'Bad Blood' o 'Wildest Dreams'.L'artista ha più di 100 milioni di seguaci su Instagram e la sua vita privata è finita sotto i riflettori per una presunta storia d'amore con il musicista Calvin Harris e con l'attore Tom Hiddleston.Swift ha anche fatto sentire la sua voce per l'uguaglianza e rispetto per le donne, come ha fatto ai Grammy nel 2016, quando, dopo aver vinto il premio per il miglior album per '1989', nel suo discorso ha messo in guardia i giovani contro chi cerca di "minare" il loro successo o "trarre profitto" dai loro "risultati e fama"."Se ci si concentra sul lavoro e non ci si lascia sviare da queste persone - ha aggiunto - un giorno si arriva dove si vuole arrivare, ci si guarda intorno e si capisce di dovere quel risultato a se stessi ma anche alle persone che ami. E questa - ha concluso - è la migliore sensazione del mondo".