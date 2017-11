Roma Musica, è morto Luis Bacalov. Vinse l'Oscar con "Il postino" Era di origine argentina e naturalizzato italiano. Aveva 84 anni

E' morto a 84 anni il pianista e compositore Luis Enriquez Bacalov, famoso per le sue colonne sonore cinematografiche, tra cui quella del film con Massimo Troisi "Il postino", che gli valse il Premio Oscar nel 1996.Bacalov, argentino naturalizzato italiano, si è spento oggi pomeriggio all'ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverato in seguito a un'ischemia.Era nato a San Martín, nella Provincia di Buenos Aires, il 30 agosto 1933 da una famiglia di origini bulgare di radice ebraica e viveva in Italia dal 1959.Negli anni Sessanta lavorò come arrangiatore per Claudio Villa e Milva, oltre che per Nico Fidenco, Rita Pavone, Umberto Bindi e Gianni Morandi. Formò un sodalizio compositivo con Sergio Endrigo che durò vent'anni. Nel 2003 la corte di appello civile di Roma condannò il compositore per aver copiato il tema de 'Il postino' da 'Nelle mie notti' di Endrigo. La vicenda si concluse con una conciliazione economica.Bacalov firmò le colonne sonore di diversi film western e polizieschi. Lavorò per Fellini, Pasolini, Damiani, Scola, Rosi. Quentin Tarantino ha riutilizzato sue musiche per 'Kill Bill' e 'Django unchained'."Abbiamo condiviso un'emozione fortissima e ora sono addolorata". Così Maria Grazia Cucinotta ricorda il musicista scomparso. "Il Postino è un'esperienza stampata nella mia mente, ecco perché ogni volta che nei festival o in eventi mi capitava di rivederlo ci abbracciavamo e ci ritrovavamo come se ci fossimo lasciati due minuti prima", dice ancora all'Ansa l'attrice che dal film di Michael Radford e Massimo Troisi fu lanciata. "Lo ricordo sul set del Postino, creò le musiche che poi lo portarono all'Oscar, anche sulle immagini del film. Le suggestioni che aveva delle scene furono decisive per creare la colonna sonora, anzi più che la colonna sonora, le sue note sono state il battito cardiaco del film".