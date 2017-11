Il Pianeta vivente La Terra respira. Lo straordinario video della Nasa che mostra 20 anni di cambiamenti

Dal 1997 i satelliti della Nasa guardano la Terra cambiare colore stagione dopo stagione. Il risultato delle osservazioni in questo straordinario video diffuso dall'ente spaziale americano. “Questa è la Terra, il suo respiro di ogni giorno che cambia con le stagioni in risposta al Sole, al mutare dei venti e delle temperature e delle correnti oceaniche", spiega l'oceanografo della Nasa, Gene Carl Feldman. In pochi minuti, ecco 20 anni di vita della Terra vista dallo spazio.