Barcelona Open Banco Sabadell Tennis, Nadal vince il torneo di Barcellona per l'11esima volta E' la terza vittoria consecutiva nel Barcelona Open Banco Sabadell ed il 77° titolo della carriera del tennista fuoriclasse

di Tiziana Di Giovannandrea Rafa ha vinto ancora. Il numero 1 della classifica ATP ha stracciato con un 6-2 6-1 il giovane 19enne greco Stefanos Tsitsipas, alla sua prima finale nel circuito maggiore a Barcellona.Rafa Nadal ha vinto per l'undicesima volta, la terza vittoria consecutiva, il "Barcelona Open Banco Sabadell", ricco torneo Atp 500 con un montepremi di 2.510.900 euro.Il maiorchino, numero uno del mondo e del seeding, ha portato a 46 la striscia di set vinti consecutivamente sul 'rosso'. Nadal, il cui primo successo a Barcellona risale al 2005, è al 77esimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo la vittoria a Montecarlo, appena una settimana fa.Non c'è stata storia durante la partita. La finale è stata la 113esima della sua carriera, il numero uno del mondo nonché campione in carica (ha vinto in precedenza dal 2005 al 2009, dal 2011 al 2013 e 2016-2017), non ha concesso scampo al greco Stefanos Tsitsipas, numero 63 del tabellone mondiale, tutto in un'ora e 18 minuti.Va comunque detto che Tsitispas è stato il primo giocatore greco in una finale Atp dopo 45 anni ed con la finale nel tabellone passerà dal n. 63 al numero 44.Subito dopo la vittoria il 31enne mancino di Manacor ha trionfato con le braccia levate al cielo sul Centrale che già porta il suo nome, la 'Pista Rafael Nadal'.