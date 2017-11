PEOPLE

2017/11/07 09:29

Lutto negli Stati Uniti Addio a Nancy Friday: con "My secret garden" nel 1973 squarciò il velo sulla sessualità femminile Il libro era raccolta di lettere ed interviste esplicite attraverso le quali la Friday conduceva il lettore in un viaggio nella sessualita' femminile come pochi avevano fatto prima ed e' a oggi considerato il primo testo che affronto' il tema delle fantasie sessuali dal punto di vista delle donne

Condividi Donne e fantasie sessuali. tra le prime a proporre l'associazione squarciando un velo imposto dalle convenzioni della società fu la giornalista e autrice americana Nancy Friday, scomparsa ieri all'eta' di 84 anni.



Friday pubblicò nel 1973 'My secret garden', una raccolta di lettere ed interviste esplicite attraverso le quali conduceva il lettore in un viaggio nella sessualita' femminile come pochi avevano fatto prima ed e' a oggi considerato il primo testo che affronto' il tema delle fantasie sessuali dal punto di vista delle donne.



Nancy Friday si e' spenta nella suo appartamento a Manhattan. Da ragazza aveva frequentato il prestigioso istituto femminile Wellesley College, che ha visto tra le sue allieve anche Hillary Clinton. Negli anni '60, prima di dedicarsi alla stesura di saggi Friday lavoro' come cronista. Donne e fantasie sessuali. tra le prime a proporre l'associazione squarciando un velo imposto dalle convenzioni della società fu la giornalista e autrice americana Nancy Friday, scomparsa ieri all'eta' di 84 anni.Friday pubblicò nel 1973 'My secret garden', una raccolta di lettere ed interviste esplicite attraverso le quali conduceva il lettore in un viaggio nella sessualita' femminile come pochi avevano fatto prima ed e' a oggi considerato il primo testo che affronto' il tema delle fantasie sessuali dal punto di vista delle donne.Nancy Friday si e' spenta nella suo appartamento a Manhattan. Da ragazza aveva frequentato il prestigioso istituto femminile Wellesley College, che ha visto tra le sue allieve anche Hillary Clinton. Negli anni '60, prima di dedicarsi alla stesura di saggi Friday lavoro' come cronista.

Condividi