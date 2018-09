Tennis Naomi Osaka batte Camila Giorgi 6-2, 6-3, niente finale per l'italiana al WTA di Tokyo

Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del "Toray Pan Pacific Open", torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor dell'Arena Tachikawa, a Tokyo, in Giappone. Nella sua terza semifinale in un torneo di categoria Premier (Sydney 2018 e New Haven 2014 le precedenti), la 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-2, 6-3, in un'ora e 11 minuti di partita, alla giapponese Naomi Osaka, numero 7 del ranking mondiale e terza testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo a New York e ora in serie positiva da 10 incontri.La nipponica in finale affronterà la ceca Karolina Pliskova, numero 8 Wta e quarta testa di serie, che dopo aver annullato due match-point nei quarti alla statunitense Alison Riske, numero 75 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni, ha faticato abbastanza anche per battere la croata Donna Vekic, numero 45 Wta, superata con lo score di 6-2, 4-6, 6-3 dopo due ore e 4 minuti di partita. Quella di domenica per la 26enne di Louny sarà la 21esima finale in carriera (10 i titoli vinti), la seconda in stagione dopo quella di Stoccarda (dove poi ha vinto il titolo superando CoCo Vandeweghe).