A terra uno zaino accanto una macchina crivellata di colpi Napoli, agguato all’entrata di una scuola. Ucciso un uomo, ferito il figlio La vittima è Luigi Mignano, il figlio Pasquale è stato gambizzato. Ad assistere all'agguato il nipotino della vittima

Era da poco squillata la campanella della scuola quando due persone a bordo di un motorino hanno sparato lasciando a terra un morto e un ferito. Siamo a Napoli, al Rione Villa periferia orientale della città. Uccisi Luigi Mignano, che avrebbe vecchi precedenti, mentre il figlio, Pasquale è stato colpito alla gambe. Ad assistere all'omicidio il nipote di Mignano che stava entrando a scuola e che ha lasciato lo zaino accanto al corpo del nonno. Numerosissimi i colpi di pistola esplosi. Vicino alla scuola c'è un'auto crivellata di proiettili. Sul posto è intervenuta la Polizia.I colpi sono stati uditi da molti dei ragazzini che in quel momento stavano entrando a scuola e il panico si è diffuso in un attimo tra le mamme che hanno preso in braccio i figli cercando riparo nella auto in sosta, nell'istituto scolastico o vicino alla chiesa. L'agguato rientra nella guerra tra clan che si e' scatenata per il controllo del territorio e le piazze di spaccio tra i Mazzarella e i Rinaldi. Un contrasto armato, che grazie a numerose alleanze, dalla zona orientale di Napoli si e' trasferita nel centro della citta', ovvero ai Decumani e a Forcella dove i Rinaldi sono alleanti dei Sibillo e i Mazzarella dei Buonerba."Fino a stamattina eravamo fiduciosi che la situazione fosse migliorata, poi un agguato davanti ad un bimbo di tre anni, il nipote della vittima, ci ha fatto capire che la ferocia è aumentata". È lo sfogo di padre Modesto Bravaccino che già un anno fa mostrò un proiettile che era finito nel campetto dell'oratorio della sua chiesa, a due passi da luogo dell'agguato di oggi a Napoli. "Da quel giorno si è sparato tanto ma nessun omicidio - racconta il parroco - oggi in questa zona c'erano mamme, bimbi che andavano a scuola, anziani che stavano venendo a messa"