Calcio Sarà Napoli-Arsenal, primo confronto in Europa League Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei quarti di finale

Dopo il superamento degli ottavi contro il Red Bull Salisburgo, il Napoli affronterè ai quarti di finale di Europa League gli inglesi dell'Arsenal, nella terza gara della storia tra le due formazioni, il primo nel torneo continentale cadetto per club.I partenopei non hanno infatti mai incontrato gli inglesi in questa competizione, avendo sfidato però i Gunners in Champions League nella stagione 2013/14, quando vinsero per 2 a 0 la gara di ritorno del girone F disputata in casa, dopo la sconfitta avvenuta all'andata all'Emirates Stadium con il medesimo passivo.Per l'Arsenal sarà il primo quarto di finale disputato in questa competizione dopo l'unico giocato in Coppa Uefa nella stagione 1999/2000, quando gli inglesi arrivarono in finale, perdendo contro i turchi del Galatasaray.Ecco tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League sorteggiati a Nyon: Arsenal-Napoli; Villarreal-Valencia; Benfica-Eintracht Francoforte; Slavia Praga-Chelsea. In una eventuale semifinale il Napoli dovrà affrontare la vincente del derby spagnolo tra Villarreal e Valencia.