I partenopi chiudono l'andata a -9 dalla Juventus Brividi al San Paolo, il Napoli soffre fino all'88': 3-2 al Bologna La squadra di Ancelotti viene raggiunta due volte dai rossoblù. Dopo la doppietta di Milik (pareggi firmati da Santander e Danilo), decide Mertens con un sinistro tiro da fuori area

Il Napoli supera il Bologna (3-2) al San Paolo con grande fatica e chiude il girone di andata a -9 dalla capolista Juventus. Una giornata nel segno della solidarietà. “Siamo tutti Koulibaly: no al razzismo”, con questo striscione i tifosi accolgono il bus della squadra davanti allo stadio dopo i cori del Meazza, Ghoulam effettua il riscaldamento in campo con la maglia n.26 del compagno senegalese.Ancelotti sostituisce con Maksimovic e Mertens gli squalificati Koulibaly e Insigne. Assente anche Hamsik per infortunio. Buon avvio del Bologna (al 4’ Poli vicino al gol con un tiro cross a fil di palo su cui Santander non riesce a intervenire). Ma già al 16’, praticamente al primo affondo, il Napoli passa con Milik: la sfera rimpalla due volte su Mertens, il polacco interviene di destro e insacca (rete convalidata con l’ausilio del Var). Gara subito in salita per i rossoblù, squadra con cronici problemi di realizzazione. Milik, caricato dal gol, scatenato: di testa prima scheggia la traversa, poi sfiora il palo. Quindi, a sorpresa, il pari emiliano (37’): punizione di Pulgar, spizzata da Palacio su cui interviene benissimo di testa Santander, nulla da fare per Meret. Il paraguaiano poco dopo esce per infortunio..Nella ripresa l’equilibrio dura poco: Malcuit (51’) inventa il cross per Milik, pronto di testa a firmare il suo decimo gol in campionato. Il Napoli va vicino al tris, ma il Bologna non demorde e all’80’ pareggia di nuovo con un colpo di testa di Danilo su cross del solito Pulgar. La squadra di Ancelotti va in forcing e trova la rete della vittoria all’88’ con Mertens con un sinistro da fuori area che sorprende Skorupski. Il Bologna esce comunque dal campo a testa alta, ma la classifica è deficitaria. Pippo Inzaghi spera di avere buone notizie dal mercato di gennaio.