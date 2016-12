Napoli Ingegnere ucciso: il fratello ricercato per l'omicidio Svolta nelle indagini sull'omicidio di Vittorio Materazzo. Nei giorni scorsi la scientifica della polizia aveva isolato tracce di Dna su reperti sequestrati sulla scena del delitto. L'uomo, 35enne, è irreperibile.





Il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza di arresto in carcere nei confronti di Luca Materazzo, 36 anni, per l'omicidio premeditato e aggravato del fratello, Vittorio Materazzo, 51 anni, l'ingegnere ucciso con decine di coltellate davanti la sua abitazione, a Napoli, lo scorso 28 novembre.Luca Materazzo si è reso irreperibile in concomitanza con le comparazioni sulle tracce del DNA. La Polizia ha perquisito le abitazioni della famiglia in tutt' Italia.