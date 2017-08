ITALIA

2017/08/30 14:06

Napoli. Muore in ospedale, cadavere per ore vicino al bagno Il fatto è accaduto in un reparto del Cardarelli. Dall'ospedale fanno però sapere che il trasferimento della salma ha seguito l'iter previsto prima del trasferimento in obitorio e che sarebbe stata lasciata in medicheria solo pochi minuti

Napoli: in codice rosso 4 ore per trasferimento, muore 23enne

Napoli: in codice rosso 4 ore per trasferimento, muore 23enne Tac e risonanze mai effettuate, 7 arresti a Napoli

Tac e risonanze mai effettuate, 7 arresti a Napoli Napoli, paziente in ospedale circondata da formiche: Lorenzin: cosa indegna

Napoli, paziente in ospedale circondata da formiche: Lorenzin: cosa indegna Napoli, mercato nero per farmaci salva-vita: 5 arresti Condividi Un uomo giunto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli muore nel corridoio di un reparto e viene poi lasciato per alcune ore su una barella, in una medicheria, il cui bagno è solitamente utilizzato dai pazienti e dai loro parenti. E per usufruirne sono stati costretti a passare davanti alla salma e ai parenti in lacrime. Lo riferisce una testimone. Dopo alcune ore, poi, il cadavere stato trasferito. Dall'ospedale fanno però sapere che il corpo era stato trasportato dal reparto all'interno della medicheria, come spesso accade prima del trasferimento all'obitorio, e che la donna non era autorizzata a entrare all'interno della stanza dove si trovava la barella. Inoltre, precisano dal Cardarelli, il cadavere sarebbe rimasto nella medicheria solo pochi minuti. Dall'ospedale fanno però sapere che il corpo era stato trasportato dal reparto all'interno della medicheria, come spesso accade prima del trasferimento all'obitorio, e che la donna non era autorizzata a entrare all'interno della stanza dove si trovava la barella. Inoltre, precisano dal Cardarelli, il cadavere sarebbe rimasto nella medicheria solo pochi minuti.

Condividi