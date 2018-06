Qualiano Napoli, spari da moto in corsa durante il comizio del Presidente della Terra dei Fuochi Due persone a bordo di una moto e con il volto coperto da caschi integrali hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Secondo i carabinieri non ci sarebbe alcun legame tra la sparatoria e il comizio elettorale. Appello a Salvini: "Venga qui al più presto"

Ferrillo ha presentato una denuncia ai carabinieri e fatto un appello al ministro dell'Interno: "Faccio appello al ministro dell'interno Matteo Salvini che venga qui al più presto". Ed ha aggiunto: "Non auguro a nessuno di vedersi puntare la pistola contro e sentire esplodere i colpi".



Secondo la ricostruzione dei carabinieri non ci sarebbe alcun legame tra la sparatoria e il comizio elettorale. E' avvenuto tutto intorno alle ore 22. Era in corso un intervento elettorale quando alle spalle della piazza due persone a bordo di una moto Transalp e con il volto coperto da caschi integrali hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco: in seguito ai rilievi sono stati trovati cinque bossoli. Le indagini sono in corso anche con l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Nelle settimane scorso c'era stata una raffica di denunce per voto di scambio: soldi, da 30 fino a 50 euro, per 'conquistare' voti. I carabinieri hanno denunciato diverse persone per associazione a delinquere finalizzata a promettere denaro o utilità varie per conseguire vantaggi elettorali. L'accusa è di aver turbato l'esito delle elezioni di un candidato consigliere e di un candidato sindaco

Poteva essere una tragedia. Ed è "solo un miracolo che non sia scappata l'ennesima vittima innocente di camorra". A parlare è Angelo Ferrillo presidente dell'associazione "La Terra dei Fuochi" presente a Qualiano (Napoli) dove ieri sera sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco a circa 200 metri dalla piazza dove era in corso un comizio del candidato sindaco di centrodestra.