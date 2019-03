Serie A Napoli-Udinese, paura per Ospina: sviene in campo dopo infortunio, trasportato in barella

Condividi

Momenti di paura durante Napoli-Udinese, posticipo delle 18 al San Paolo. Intorno al 41' David Ospina, portiere della squadra di casa, è svenuto, privo di sensi, dopo essersi infortunato in uno scontro ad inizio partita con Pussetto.Il giocatore è stato subito soccorso dai sanitari e trasportato via in barella tra gli applausi dei tifosi. Una volta ripresi i sensi, il colombiano ha ripreso conoscenza. Sarà sottoposto ad accertamenti in ospedale.Il portiere, al 5', era entrato in contatto (fortuito) con Pussetto e aveva rimediato una brutta botta alla testa. Fasciato dopo circa tre minuti, Ospina è rimasto in campo per circa 40 minuti, prima di accasciarsi al suolo.