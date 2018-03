Napoli, crolla ex monastero in zona Tribunali: quattro operai feriti Sul posto erano in corso lavori e vi erano degli operai

Condividi

#Napoli #16 mar 10:00: salvo il quarto operaio coinvolto nel crollo della chiesa San Paolo Maggiore. I #vigilidelfuoco lo hanno estratto dalle macerie e affidato alle cure dei sanitari. Prosegue il lavoro di messa in sicurezza dell’area — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 16 marzo 2018

Crollo delle parti murarie e dei ponteggi nella basilica di San Paolo Maggiore, in Piazza San Gaetano, nel centro storico della città, dove erano in corso dei lavori di restauro.Coinvolti quattro operai: tre operai erano stati subito tratti salvo dai soccorritori, un quarto era disperso ma è stato ora trovato. Tutti e quattro sono stati stati trasportati inospedale, uno di oro sarebbe in codice rosso.Prosegue il lavoro di messa in sicurezza dell'area.Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle ore 9.Sul posto Vigili del fuoco Polizia.I lavori sul Complesso di San Paolo Maggiore sono iniziati a agosto 2017 nell'ambito del "Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO" lanciato dal Comune.Il progetto di restauro e valorizzazione mira a potenziare i valori culturali ed economici del sito, con l'allestimento del museo dell`opera e della pinacoteca, la sistemazione del chiostro e della sala auditorium e la realizzazione di spazi di accoglienza e di promozione didattica. Alla fine dei lavori, per 3 milioni di euro, prevista la prossima estate, il Complesso di San Paolo Maggiore sarà inserito all'interno di un sistema museale territoriale di rilevanza cittadina.La basilica, di cui faceva parte un convento, è situata in corrispondenza dell`agorà greca (e successivamente del foro romano) in Piazza San Gaetano, ed è stata costruita a cavallo del 1600 sui resti del tempio dei Dioscuri (I secolo), di cui restano due colonne di ordine corinzio con i relativi architravi che spuntano dalla facciata. La basilica ospita due importanti opere: l'Angelo custode di Domenico Antonio Vaccaro (una delle più importanti sculture napoletane del XVIII secolo) e la sacrestia di Francesco Solimena (fine XVII secolo). Adiacenti al convento ci sono due monumentali chiostri.