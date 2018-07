Il fatto Napoli, tenta di aggredire ministro Grillo in ospedale

Immagine di repertorio

Condividi

Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell'ospedale del Mare. L'uomo si è scagliato improvvisamente verso il ministro ed è stato bloccato dagli uomini della scorta. Nessuna conseguenza per Grillo."Se non mi ascoltano mi butto giù": l'uomo di 66 anni, Alfredo Caruso, ha detto queste parole durante la visita del ministro.L'uomo ha provato a raggiungere il ministro appena Giulia Grillo ha varcato la porta d'ingresso al nosocomio. Caruso voleva consegnare alla titolare del dicastero una denuncia ai carabinieri perché "al secondo policlinico - spiega - non c'erano medici anche se avevo appuntamento per una visita. Dopo un'ora di attesa mi hanno detto che erano tutti impegnati con il presidente della Regione Campania De Luca per un'inaugurazione e i reparti erano vuoti".L'uomo ha corso verso il ministro ma è stato bloccato dalle forze delle ordine e si è accasciato a terra continuando a inveire contro le istituzioni. Grillo ha quindi ripreso la sua visita nell'ospedale.