Napoli: uomo ferito da proiettile, forse pallottola vagante

A Napoli, un uomo di circa 51 anni è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Loreto mare, trasportato da personale del 118, ferito con un colpo alla schiena. La polizia indaga su quanto accaduto in via Carbonara, strada del centro storico dove l'uomo è transitato a bordo della sua auto. Lì sarebbe stato colpito da un proiettile.I medici stanno verificando le condizioni e le cure da prestare alla vittima, arrivata in codice rosso e con una ferita alla regione dorsale.Non è escluso che si possa trattare di una pallottola vagante, magari da qualcuno che ha sparato per 'festeggiare' l'anno nuovo, un'abitudine che in diversi San Silvestro in Campania ha causato decessi.