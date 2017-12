"Le regole non diventino una gabbia" Nas controllano ristoranti stellati, multato Cannavacciuolo. Ma Fipe difende lo chef

Il Vintage 1997, la cucina dell'hotel Principi di Piemonte. Tutti ristoranti torinesi blasonati e stellati. E multati dai Nas, durante i controlli effettuati nell'ultimo mese. Nel mirino dei carabinieri finisce così anche anche "Al bistrot" di via Umberto Cosmo, che porta il nome dello chef Antonino Cannavacciuolo. Il locale del protagonista di 'Cucine da incubo' è stato sanzionato per diverse irregolarità: sui menù mancava l'indicazione degli alimenti congelati e le materie prime consegnate in cucina non erano tracciate (inadempienza che, da sola, è valsa una multa di 1.500 euro).La moglie della superstar della tv culinaria, Cinzia Primatesta, e il direttore della ristorazione Giuseppe Savoia sono stati denunciati a piede libero. Per i carabinieri si tratta di 'frode in commercio'. Per Cannavacciuolo di un semplice asterisco. "Storie come queste fanno venire voglia di andarsene da un'altra parte - sbotta - Va bene che ci siano delle regole, ma applicare in questo modo è assurdo". E continua: "prodotti come il pesce devono essere abbattuti per legge. Procedimento che era correttamente indicato, ma soltanto al fondo della carta. Certo, abbiamo sbagliato, ma non l'abbiamo fatto in malafede". Comunque rassicura: "il cibo che finisce in tavola è sempre fresco. Quello congelato è esclusivamente ad uso personale, per non buttare gli avanzi".A prendere le parti dello chef arriva la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. "Mettere alla pubblica berlina un professionista per un supposto asterisco mancante è davvero un po' troppo; farlo nel periodo natalizio appare anche strumentale", scrive, in una nota, il vicepresidente Giancarlo Deidda. "I controlli e le sanzioni ai ristoratori che frodano o scorretti sono sacrosante. Ma quella di Cannavacciuolo non è una scorrettezza, bensì solo un equivoco formale. Bisogna evitare di trasformare un corretto sistema di norme in una gabbia rigidissima".Problemi anche per il Vintage 1997. Nello storico ristorante sabaudo di piazza Solferino, i Nas hanno trovato prodotti scaduti e, in un deposito, carenze sotto il profilo igienico sanitario. E così è scattata la multa di tremila euro. Dalle cucine del prestigioso ristorante dell'hotel Principi di Piemonte di via Gobetti, invece, sono spuntati contenitori senza l'indicazione dei prodotti conservati e la data di preparazione: qui la violazione amministrativa è valsa duemila euro di sanzione.