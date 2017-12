Cenone tradizionale Natale 2017. Coldiretti: spesi 2,5 miliardi per imbandire la tavola A prevalere sono stati i prodotti tipici italiani con i cibi esotici e fuori stagione praticamente scomparsi dalle tavole. Spesa da 94 euro a famiglia. 9 su 10 a casa

di Tiziana Di Giovannandrea Gli Italiani non rinunciano all’appuntamento più tradizionale dell’anno. Hanno speso a tavola quasi 2,5 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la Cena della Vigilia e il pranzo di Natale. Quasi nove italiani su dieci (l'86 per cento) hanno trascorso la classica festività a casa con parenti o amici. E' questo il bilancio della Coldiretti che conferma un aumento del 9% rispetto allo scorso anno della spesa per l'alimentazione con una spesa di 94 euro a famiglia.A prevalere è stato il Made in Italy, con tavole ricche di prodotti tipici e cibi esotici e fuori stagione praticamente scomparsi dalle tavole dove invece si sono affermati - ha evidenziato la Coldiretti - il bollito, i polli arrosto, i cappelletti in brodo, le pizze rustiche e i dolci fatti in casa, con il record di una media di 3,3 ore trascorse in cucina per la preparazione dei piatti, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè.Losi conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (90%) a pari merito con la frutta locale di stagione, mentre ilcon il 76% batte nelle preferenze ilfermo al 70%.La maggioranza delle tavole imbandite con menù a base di prodotti o ingredienti nazionali hanno comportato una- secondo l'analisi Coldiretti/Ixé - indi euro per pesce e le carni compresi i salumi,di euro per spumante, vino ed altre bevande,di euro per dolci con gli immancabili panettone, pandoro e panetteria,di euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca,di euro per pasta e pane emilioni di euro per formaggi e uova.Le tavole si sono arricchite soprattutto di prodotti regionali. Ilper la Vigilia privilegia fritto misto di verdure (broccoli e carciofi), baccalà fritto e il capitone. Per il giorno di Natale, abbacchio al forno con patate e cappelletti in brodo, bollito misto e tacchino ripieno. Come dolce il pampepato, come in, e il pangiallo: income antipasto il tradizionale culatello di Zibello; inla minestra di cardi e la zuppa di castagne e ceci; inla pizza di Franz; inil piccilatiedd, una specie di panettone con le mandorle; income antipasto la soppressata con aggiunta di pecorino crotonese e caciocavallo silano; ini Culurgiones de casu (ravioli ripieni di pecorino fresco, bietola, noce moscata e zafferano) conditi con sugo di pomodoro e pecorino grattugiato; inbuccellati di Enna (dolci ripieni di fichi secchi); inle cartellate (dolci fritti a forma di rosa e guarniti con miele o mosto); nellei maccheroncini di Campofilone in sugo; inil brodo di cappone in tazza; inl'insalata di rinforzo; inil “Pan di Toni” e il panettone; inil pandolce (impasto di farina, uvetta, zucca candita a pezzetti, essenza di fiori d’arancio, i pinoli, pistacchi, semi di finocchio, latte e marsala); inla carbonata con Polenta; inil Cappone di Morozzo al forno; inil lesso di manzo “al cren” (salsa di rafano) con contorno di purè di patate e il pandoro di Verona; inla brovada e muset (zuppa di rape e cotechino) con polenta; ini canederli (polpettine di pane raffermo, speck, pancetta e salame, farina, uova, latte e brodo condite con spinaci, funghi o fegato di vitello) che possono essere conditi, una volta lessati, anche con burro fuso e formaggio oppure ragù di carne.