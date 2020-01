Odessa, tuffi in mare per il Natale Ortodosso

Condividi

Nella città ucraina di Odessa una trentina di appassionati di nuotate in acqua ghiacciata, uomini e donne, hanno inaugurato la stagione balneare tuffandosi in mare. La temperatura dell’aria 2 gradi sopra lo zero, quella dell’acqua 4 gradi sopra lo zero. Esercizi di ginnastica prima di lanciarsi in acqua e dopo il bagno, il tè caldo.Le Chiese orientali cattoliche (greco-cattolici) e le Chiese ortodosse che seguono il calendario giuliano festeggiano il Natale il 7 gennaio.