Mediterraneo Natale in mare per i migranti a bordo della nave Open Arms: "Il regalo più grande è la vita" L'imbarcazione della ONG spagnola ha soccorso 313 migranti al largo della Libia venerdì, ma Malta e Italia si sono rifiutate di offrire un porto di approdo, così si dirige da sabato verso il porto spagnolo di Algeciras, dove l'arrivo è previsto per il 28 dicembre

Natale in mare per gli oltre 300 migranti a bordo della nave Open Arms. "Celebriamo la VITA, scritto maiuscolo, il più grande regalo per tutti a bordo della Open Arms", scrive su Twitter la ong spagnola Proactiva Open Arms, che gestisce la nave, allegando un video in cui si vedono diverse persone a bordo sedute a terra, molte delle quali indossano dei cappelli da Babbo Natale, mentre intonano canti.La Open Arms ha soccorso 313 migranti al largo della Libia venerdì, ma Malta e Italia si sono rifiutate di offrire un porto di approdo, così la nave si dirige da sabato verso il porto spagnolo di Algeciras, dove l'arrivo è previsto per il 28 dicembre.I migranti sulla nave non sono più 313 però: tre persone sono state evacuate. Prima il piccolo Sam, un neonato dato alla luce tre giorni fa su una spiaggia della Libia, insieme alla madre Sali', di 23 anni, è stato portato in elicottero in un ospedale di Malta; poi Emran, 14enne somalo torturato in Libia, è stato evacuato a Lampedusa dalla guardia costiera italiana a causa di una grave infezione.E resta in mare in attesa di un porto sicuro anche la nave Sea Watch 3 della ong tedesca Sea Watch, con a bordo 33 migranti salvati sabato al largo della Libia: anche a loro Italia e Malta hanno detto no chiudendo i porti.