Oim: continuano le ricerche in mare Naufragio al largo della Libia: 38 migranti in salvo, 9 sono bambini

Foto archivio

Un barcone di migranti si è rovesciato al largo della Libia, davanti alla città costiera di Gasr Garabulli. Finora sono stati tratti in salvo 38 superstiti, tra i quali nove bambini, soccorsi e ricondotti a riva. Continuano le ricerche in mare di altri possibili sopravvissuti. Lo twitta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). L'episodio è stato citato anche sul proprio profilo twitter dalla Guardia costiera libica, che parla di operazioni di salvataggio in corso e di casi di annegamento.