Migranti Nave Alan Kurdi alla ricerca di un porto. Appello Sea Eye: "Il tempo sta peggiorando" "Il cibo a bordo è razionato" dicono dalla nave Alan Kurdi con 64 migranti a bordo soccorsi 5 giorni fa a largo della Libia

Tag 5 auf der #AlanKurdi. Das Wetter wird rauer. Wir hoffen, dass sich die politischen Gemüter schnell beruhigen, um zu tun, was menschlich ist. Menschenleben schützen.



Mr. @JosephMuscat_JM Bitte helfen Sie #AlanKurdi ⭕️#saveLives #unserEuroparettet pic.twitter.com/S8uxKP4NyL — sea-eye (@seaeyeorg) 7 aprile 2019

Appello della ong tedesca Sea Eye al governo maltese. "Il tempo sta peggiorando, preghiamo Mr Joseph Muscat di aiutare l'Alan Kurdi", si legge in un tweet dell'organizzazione. "Quinto giorno sulla Alan Kurdi - un passaggio del diario di bordo su twitter -. speriamo che le menti politiche si rasserenino rapidamente per fare ciò che è umano: proteggere la vita umana".La motonave tedesca Alan Kurdi della Ong Sea Eye, con a bordo 64 migranti salvati al largo di Lampedusa, da 24 ore incrocia lentamente a circa 30 miglia a sud di Malta.Da quando l'ex cargo ha cominciato ad allontanarsi da Lampedusa - attorno alle 7 di venerdì scorso - il governo della Valletta non ha ancora ufficialmente preso una decisione se permettere o meno l'attracco ed il comandante si mantiene a distanza, navigando a non più di 5 nodi. La Ong ha dunque lanciato l'appello al premier Joseph Muscat che stamani, come ogni domenica, partecipa ad un evento pubblico locale.