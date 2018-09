Informativa del governo Nave Diciotti, il Premier Conte in Senato: "Senza intervento Italia ci sarebbero stati molti morti" Il Presidente del Consiglio in Senato: "La Guardia Costiera è intervenuta dopo che è stata constatata l'inerzia delle autorità maltesi". "Quello che è cambiato rispetto al passato è che l'Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti"

Condividi

"Senza l'intervento concreto e diretto della Guardia Costiera italiana, molte di queste persone sarebbero morte", dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte riferendo in Senato sul caso della nave Diciotti. Il premier fa riferimento al salvataggio da parte delle motovedette della guardia costiera, e poi di nave Diciotti, delle 190 persone a bordo di un barcone che si trovava vicino alla zona Sar italiana.



Lasciando il barcone dopo il salvataggio "i militari italiani accertavano che non vi erano altre persone a bordo). Furono poi riscontrate tracce di affondamento del barcone.



Conte aggiunge poi tra gli aspetti salienti della vicenda che "le operazioni sopra descritte hanno inteso sempre privilegiare la salvaguardia delle vite umane e della dignita' delle persone, coniugando tale intendimento con l'altrettanto necessario rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa internazionale e convenzionale sul salvataggio in mare e sul diritto d'asilo dei migranti".



Inerzia di Malta

"Constatata l'inerzia delle autorità Sar maltesi, il Comando Generale delle Capitanerie valutava come probabile la necessità di un intervento di soccorso per trasferire su altra unità tutti gli occupanti, o quantomeno una parte di essi, per alleggerire il barcone una volta che fosse entrato nell'area di responsabilità nazionale". Così ancora Conte.



Italia non più disposta ad accogliere indiscriminatamente

"Quello che è cambiato rispetto al passato è che l'Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all'Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro", ha detto il presidente del Consiglio.



"La nostra politica sulla migrazione - ha sottolineato - la si ritrova in specifici documenti e nelle posizioni ufficiali che abbiamo sostenuto nei vari consessi europei. È una politica che muove dal riconoscimento e dalla tutela dei diritti fondamentali di tutti coloro che hanno diritto all'asilo e alla protezione umanitaria e mira ad adottare iniziativa di tutela di questi migranti già dai Paesi di origine e transito".



Lunghi applausi da Lega e M5S

Un lungo applauso dai banchi di Lega e M5s in Aula al Senato subito dopo l'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sulla vicenda della nave Diciotti.