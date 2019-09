Migranti Nave Eleonore forza il divieto d'ingresso e fa rotta verso Pozzallo. Sequestrata L'imbarcazione della ong Mission Lifeline, con 104 migranti a bordo, ha dichiarato lo stato di emergenza. La Guardia di Finanza sale a bordo e notifica il sequestro. Nuovo sbarco a Lampedusa, arrivati un centinaio di migranti

Die Guardia di Finanza kommt mit einem Schnellboot an die #Eleonore heran. pic.twitter.com/BnDOCzLmRm — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

Eleonore forza il divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane. La nave della ong Mission Lifeline, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza, è entrata in acque italiane e si dirige verso il porto di Pozzallo, in Sicilia. A bordo ci sono 104 migranti"Dopo otto giorni di attesa di un porto sicuro e dopo una infinità di tentativi di convincere gli Stati di occuparsi di 104 persone, la notte scorsa ha deciso il tempo. Sono stato costretto, data la situazione di pericolo a bordo, di dichiarare lo stato di emergenza". E' quanto scrive su Twitter il comandante della nave Claus-Peter Reisch.Una motovedetta della Guardia di Finanza si è affiancata alla nave Eleonore. I militari sono saliti a bordo e ha disposto il sequestro amministrativo cautelare dell'imbarcazione. I migranti potranno comunque sbarcare."Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito della nave tedesca in rotta verso Pozzallo nonostante i divieti.Sempre a Pozzallo, in provincia di Ragusa, è arrivata con 29 migranti a bordo nave Cassiopea della Marina militare. Le persone soccorse dal pattugliatore d'altura sono 5 uomini, 5 donne e 19 minorenni. Erano a bordo di un potente motoscafo cabinato intercettato a sud di Lampedusa.Nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa, intanto, dove sono arrivati, a cala Spugne, un centinaio di maghrebini, soprattutto tunisini, a bordo di una imbarcazione in legno. Lo sbarco avviene mentre a poche miglia di distanza la nave Mare Jonio di Mediterranea con a bordo ancora 31 persone aspetta di conoscere gli sviluppi dopo la richiesta del comandante di potere entrare in porto. Ieri una donna e due ragazzi sono stati evacuati d'urgenza. Ma la situazione si aggrava di giorno in giorno. Quella appena trascorsa è stata la quinta notte a bordo della nave della ong Mediterranea Saving Humans, che lamenta carenze d'acqua e anche casi di scabbia. E si susseguono gli appelli per fare sbarcare i naufraghi rimasti sulla Mare Jonio.