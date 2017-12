Acque agitate Nave da guerra russa "scortata" da fregata britannica nel Mare del Nord. Tensione tra Londra e Mosca "Non esitero' a difendere le nostre acque ne' tollerero' qualsiasi forma di aggressione", ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Gavin Williamsont

HMS St Albans: Russian warship escorted by UK frigate in North Sea https://t.co/8S0gKG4tpD — BBC News (UK) (@BBCNews) 26 dicembre 2017

Una fregata della Marina britannica e' stata spedita nel mare del Nord a "scortare" una nave da guerra russa che si era avvicinata alle acque territoriali britanniche il giorno di Natale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa, segnando un nuovo capitolo nelle gia' tese relazioni tra Londra e Mosca.La fregata HMS St Albans e' stata spedita sostanzialmente a sorvegliare la nave da guerra russa: in linguaggio militare, il ministero della Difesa ha fatto sapere che e' stata inviata nei pressi della fregata Ammiraglio Gorchkov per "monitorare la sua attivita' in zone di interesse nazionale"; e' rientrata oggi nel porto in cui e' ormeggiata, Portsmouth."Non esitero' a difendere le nostre acque (territoriali) ne' tollerero' qualsiasi forma di aggressione", ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Gavin Williamsont. "La Gran Bretagna non sara' mai intimidita quando si tratta di proteggere il nostro Paese, il nostro popolo e i nostri interessi nazionali". Il ministero ha anche rilevato un "intensificarsi" dell'attivita' delle navi russe "che transitano attraverso le acque britanniche".Domenica sono state spedite nel Mare del Nord e nella Manica anche una nave pattuglia, la HMS Tyne, per sorvegliare un mezzo navale dei servizi segreti russi e una porta-elicotteri per monitorare altre due navi russe.A gennaio, la HMS St Albans era stata inviata a sorvegliare i movimenti di una portaerei e un incrociatore russo. Le relazioni tra Gran Bretagna e Russia sono tese da tempo, aggravate dalle recenti accuse di Londra a Mosca di aver interferito nella consultazione referendaria per la Brexit. Venerdi', proprio per allentare la tensione, si sono incontrati nella capitale russa i capi della diplomazia britannica Boris Johnson e russa Sergei Lavrov, primo incontro al loro livello in cinque anni.